Семейство голубых тигров - символа 2022 года - поселилось в 8-й поликлинике Минска

30 декабря Дед Мороз и Снегурочка пройдут по поликлинике с поздравлениями. Писем будет много, положительных эмоций будет много. Мы, конечно же, продлим эту традицию, ежегодно будем устраивать такие мероприятия. Мы хотим, чтобы к Новому году было больше положительных эмоций и хорошего настроения.

Марина Германович, председатель Профсоюзного комитета поликлиники № 8 г. Минска