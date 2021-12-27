ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Семейство голубых тигров - символа 2022 года - поселилось в 8-й поликлинике Минска

Семейство гипсовых скульптур символа наступающего года - голубых водяных тигров - поселилось в 8-й минской городской поликлинике. Ее автор Сергей Грищенко трудится в учреждении здравоохранения рабочим по обслуживанию зданий. Скульптура стала приятным сюрпризом для коллектива. Это уже не первая творческая работа мастера.

30 декабря Дед Мороз и Снегурочка пройдут по поликлинике с поздравлениями. Писем будет много, положительных эмоций будет много. Мы, конечно же, продлим эту традицию, ежегодно будем устраивать такие мероприятия. Мы хотим, чтобы к Новому году было больше положительных эмоций и хорошего настроения.
Марина Германович, председатель Профсоюзного комитета поликлиники № 8 г. Минска

"Почта Деда Мороза" в 8-й поликлинике Минска

Для посетителей 8-й столичной поликлиники, по инициативе ее Профсоюзного комитета, с 1-го декабря работает и "Почта Деда Мороза". Каждый желающий может оставить свое поздравление, пожелание доктору, медсестре или другим сотрудникам учреждения здравоохранения.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все