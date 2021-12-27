3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Семейство голубых тигров - символа 2022 года - поселилось в 8-й поликлинике Минска
Семейство гипсовых скульптур символа наступающего года - голубых водяных тигров - поселилось в 8-й минской городской поликлинике. Ее автор Сергей Грищенко трудится в учреждении здравоохранения рабочим по обслуживанию зданий. Скульптура стала приятным сюрпризом для коллектива. Это уже не первая творческая работа мастера.
30 декабря Дед Мороз и Снегурочка пройдут по поликлинике с поздравлениями. Писем будет много, положительных эмоций будет много. Мы, конечно же, продлим эту традицию, ежегодно будем устраивать такие мероприятия. Мы хотим, чтобы к Новому году было больше положительных эмоций и хорошего настроения.
"Почта Деда Мороза" в 8-й поликлинике Минска
Для посетителей 8-й столичной поликлиники, по инициативе ее Профсоюзного комитета, с 1-го декабря работает и "Почта Деда Мороза". Каждый желающий может оставить свое поздравление, пожелание доктору, медсестре или другим сотрудникам учреждения здравоохранения.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все