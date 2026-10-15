Семья как основа государства: в Беларуси пройдет Единый день информирования

О роли семьи как основы государства и сохранении традиционных ценностей 15 октября будут говорить в трудовых коллективах, на предприятиях и в образовательных учреждениях. В Беларуси пройдет Единый день информирования. В числе спикеров - представители госорганов, парламентарии, лидеры мнений.

Беларусь прилагает максимум усилий для решения демографических задач, реализуется целый комплекс мер поддержки супружеских пар с детьми. При этом сегодня важно не просто обеспечить социальные гарантии, а сформировать в обществе ответственное отношение к родительству, чтобы решение о создании семьи и рождении ребенка было осознанным выбором каждой супружеской пары. Одновременно необходимо переломить тренд позднего материнства и отцовства. Найти эффективную формулу, которая оживит демографические процессы, - поручение Президента.