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Семьи беженцев с детьми остаются сидеть на голом бетоне, температура близка к нулю
Цинизм происходящего на границе зашкаливает. Против безоружных беженцев, женщин и детей - сотни вооруженных силовиков и тяжелая техника.
Колючая проволока, водометы, шеренги зондеркоманд, звук работы винта боевого вертолета. Будто сценарий военной киноленты. Увы, это реальность. До мурашек. А трехлетний ребенок машет ручкой вертолету. Он еще не знает, что на борту далеко не волшебник, а солдат, готовый открыть огонь.
А вот еще видео. Семьи беженцев с детьми остаются сидеть на голом бетоне. Температура близка к нулю. Очень холодно. Мама греет малышу ножки, люди здесь сидят часами.
Мигрант: Все здесь с маленькими детьми, они не могут дышать, они простужены, болеют. Пожалуйста, помогите этим людям. Услышьте меня! Мой ребенок может умереть этой ночью здесь. Вы отвечаете за этих людей, мы у вашего дома, мы просим о помощи. Мы просим о ночлеге и еде. Я голоден, все дети плачут здесь.
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