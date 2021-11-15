Семьи беженцев с детьми остаются сидеть на голом бетоне, температура близка к нулю

Мигрант: Все здесь с маленькими детьми, они не могут дышать, они простужены, болеют. Пожалуйста, помогите этим людям. Услышьте меня! Мой ребенок может умереть этой ночью здесь. Вы отвечаете за этих людей, мы у вашего дома, мы просим о помощи. Мы просим о ночлеге и еде. Я голоден, все дети плачут здесь.