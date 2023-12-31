Семьи из Литвы и Украины поделились своей радостью жить в Беларуси

Свой вклад в будущее страны готовы внестиновоприбывшие -и гости из-за рубежа, и новые граждане Беларуси.

Наша страна, кстати, продлила безвиз еще на год. С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало более 785 тыс. иностранцев - это и поляки, и латыши, и литовцы. А сколько же осталось в стране? Кстати, украинцев прибыло более 66 тыс. с начала года. Это нам сообщили в Госпогранкомитете.

Сегодня с нами те, кто выбрал Беларусь своим новым домом. Это семья Буруновых из Литвы и семья Бугай из Украины.

Семьи поделились, чувствуют лиони себя как дома в Беларуси, сталкиваются ли они с нехваткой продуктов и почему в их странах создают миф о дефиците в Беларуси. Как планируют встречать Новый год.





Рассказали также, что послужило причиной переезда, и что ждет тех, кто остался. "Мы выбрали Беларусь и это общество с его ценностями, - сказал Владимир Бурунов,ныне житель д. Тарасово.- Ценности семьи, веры. Это будущее! Семья - это основа".

"Нам здесь хорошо, - добавила его супруга Лилия Бурунова. - Мы дома!"

Семья Бугай из Украины отмечает Новый год в Беларуси не первый раз. "В прекрасной стране живем", - говорит супруг.

"Через 5 лет я планирую быть такой же молодой и красивой. Дети будут получать образование", добавляет жена