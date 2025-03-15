Семибратов о СГ: Следующим шагом будет создание валютного союза с единым эмиссионным центром

Минск и Москву объединяют не только геополитические проекты, исторический путь, но также общий уклад. Такое мнение высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По его словам, формат взаимоотношений Беларуси и России отличается прочностью и вопреки мнению недоброжелателей не нарушает суверенитета каждой из стран. Следующим шагом будет создание валютного союза с единым эмиссионным центром.

Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН:

"Формат Союзного государства является, наверное, наивысшей точкой интеграционного развития. Дальше уже только создание единого государства, но такая задача не стоит на повестке дня. Если где-то что-то подобное появляется в СМИ, то, как правило, оно инспирировано недружественными странами для обострения российско-белорусских отношений. Особенно это было очевидно в 2020 году. Информация о "Белорусском федеральном округе" появлялась на страницах западных изданий с завидной периодичностью".