Онлайн-вещание
Поиск
3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
RU
Минск
Новости
Программа ТВ
Телешоу
Видеогалерея
ТВ-каналы
Радио
Онлайн-вещание
Политика
Президент
Общество
Экономика
Происшествия
Здоровье
Технологии
Культура
Регионы
Спорт
В мире
Телеграм новости
Кругозор
Религия
Строительство и ЖКХ
История
Молодежь
Образование
Армия
Наука
Семья и дети
Мнение
Транспорт
Туризм
Экология
Главная страница
/
Новости
/
Общество
Семибратов: европейские страны отреклись от Великой Победы
13.05.2024
12:41
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
2 часа назад
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
4 часа назад
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
7 часов назад
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
8 часов назад
Политика
Все
Новый этап электоральной гонки - 7 ноября в Беларуси начался сбор подписей от граждан
07.11.2024
17:34
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
22:35
Для проведения президентских выборов в Беларуси сформировали 153 территориальные комиссии
06.11.2024
18:26
Избран руководящий состав Могилевской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
17:59
Избран руководящий состав Витебской областной комиссии по выборам Президента
06.11.2024
13:30
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
2 часа назад
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
3 часа назад
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
3 часа назад
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
5 часов назад
Экономика
Все
В Калинковичском районе построили творожный цех с нуля - чем могут похвастаться сейчас
08.11.2024
15:02
Общая стоимость программы "Один район - один проект" составляет 9 млрд рублей
08.11.2024
14:38
Как программа "Один район - один проект" дала новую жизнь Витебской бройлерной птицефабрике
07.11.2024
22:58
Что позволило Петербургскому тракторному заводу снизить импортную составляющую
07.11.2024
16:37
Когда в Беларуси появятся беспилотники отечественного производства?
06.11.2024
23:00
В мире
Все
В США заявили о попытке покушения на Трампа по заказу Ирана
3 часа назад
В Пакистане произошел взрыв на вокзале - более 20 человек погибли
6 часов назад
Илон Маск спрогнозировал окончание кровопролития в Украине
6 часов назад
СМИ сообщают об ухудшении отношений Киева и Лондона
7 часов назад
Регионы
Все
В Борисовском районе создали STEM-пространство для детей с особенностями развития
05.11.2024
18:35
В Парохонске открыли спорткомплекс в рамках проекта "Спорт для всех"
05.11.2024
17:20
В Боровлянах открыли новый кабинет МРТ
05.11.2024
15:52
Будет ли создана в Беларуси государственная программа качества, рассказал Владислав Татаринович
04.11.2024
15:09
Новый храм знаний: в Осиповичах открыли школу на более чем 1 тыс. мест
04.11.2024
14:40
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
19.09.2024
12:00
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
18.09.2024
14:40
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
17.09.2024
21:23
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов
12.09.2024
14:28
Кругозор
Все
Гороскоп на неделю с 4 по 10 ноября: Дев накроет романтическая волна, а Овнов - задумок и идей
04.11.2024
08:00
Чего ждать в ноябре 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
01.11.2024
08:00
Праздники в ноябре-2024: календарь событий в Беларуси
29.10.2024
11:00
Гороскоп на неделю с 28 октября по 3 ноября: Овнов ждут успехи в карьере, Раков - новое знакомство
28.10.2024
08:00
Магнитные бури в ноябре 2024 года: календарь неблагоприятных дней
28.10.2024
07:00