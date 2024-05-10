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Семибратов: В Европе нет свободы слова
Власти европейских стран всеми силами взялись за задачу стереть из памяти своих граждан подвиги солдат Красной армии. Это наглядно подтверждается задержаниями в Литве, Латвии и Берлине за попытки поднесения цветов советским героям. Таким мнением поделился замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, правительство Евросоюза своими действиями основательно настраивает против себя своих же жителей.
Когда человек попадает в определенное информационное пространство, в определенный информационный вакуум (ведь какая нынче в Европе создана информационная среда? - по-другому, кроме как вакуумом, ее назвать никак нельзя), и человек, оказываясь под потоком вполне определенной информации, начинает в нее верить. И в отношении тех умных людей, которые понимают, что власти сознательно идут на фальсификацию, которые будут пытаться защищать основы той Победы, правдивую информацию о той Победе, будут устраиваться, что называется, показательные порки в виде задержаний и показательно жесткого наказания. Вот нам любят говорить, что у нас свободы слова не хватает, что мы такие плохие. У нас со свободой слова все в порядке! А вот у них уже наблюдаются вполне определенные проблемы. Такое ощущение, что именно они начитались такого произведения, как "1984" Джорджа Оруэлла, и создали в информационном пространстве в своих странах самую настоящую антиутопию, когда правда преподносится ложью, а ложь становится правдой.
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