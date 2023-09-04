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Семибратов: Вашингтон помогает Киеву до тех пор, пока это выгодно американцам

С точки зрения политики и военной сферы Украина очень важна для США, и в ближайшее время Вашингтон не намерен прекращать поставки оружия Киеву. Такое мнение высказал замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. По его словам, есть вероятность, что как только украинский конфликт станет невыгодным для Штатов, они могут сократить военную помощь Незалежной.

Крайняя точка для американцев, когда они поймут, что это оказание помощи Украине начинает нести определенные угрозы. Единственное, что может остановить американцев, первое - это возможности американского ВПК пополнять запасы поставленной или уже даже потерянной украинцами военной техники и второе - ситуация вокруг Тайваня. С политической точки зрения для Америки сейчас Украина очень важна. Они будут максимально раскручивать, они будут рассказывать по телевизору о том, что это самые выгодные инвестиции. Недавно видел заявление Госдепа о том, что "украинцы защищают нашу свободу и независимость, это нам стоит всего 5 процентов от всего американского военного бюджета". Пока администрация Байдена будет именно с такой точки зрения преподносить любую помощь Украине, она будет продолжаться. Поэтому когда говорят, что американцы прекратят помощь, с моей точки зрения, нет, они ее не прекратят. Слишком много вложено, слишком много сделано. Вопрос в качестве и количестве.
Евгений Семибратов, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

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