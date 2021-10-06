Семинар "О противодействии попыткам фальсификации истории и итогов ВОВ" состоялся в Музее Великой Отечественной войны

Героизация нацизма и переписывание истории Великой отечественной войны - тревожный тренд, который рождается на территории западных соседей. Таким мнением поделились участники белорусско-российского семинара «о противодействии попыткам фальсификации истории и итогов ВОВ». Экспертной площадкой символично стал Музей Великой Отечественной войны. Ложная информация распространяется не только на просторах интернета, но и в псевдонаучной литературе, которую выпускают коммерческие издания за счет чужих фондов. Лжетезисы представляют коллаборационистов как альтернативную третью силу в период Отечественной войны, а партизанское движение - фактически бандитскими формированиями.



Ирина Великанова, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России:

Мы знаем, что отношение белорусов к Великой Отечественной войне такое же трепетное и святое, как у россиян, потому что нас связывает общая история и, естественно, те музеи, которые занимаются популяризацией исторического наследия, просто обязаны быть вместе, отстаивать историческую правду, создавать совместные исторические проекты.

