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Семинар "О противодействии попыткам фальсификации истории и итогов ВОВ" состоялся в Музее Великой Отечественной войны
Героизация нацизма и переписывание истории Великой отечественной войны - тревожный тренд, который рождается на территории западных соседей. Таким мнением поделились участники белорусско-российского семинара «о противодействии попыткам фальсификации истории и итогов ВОВ». Экспертной площадкой символично стал Музей Великой Отечественной войны. Ложная информация распространяется не только на просторах интернета, но и в псевдонаучной литературе, которую выпускают коммерческие издания за счет чужих фондов. Лжетезисы представляют коллаборационистов как альтернативную третью силу в период Отечественной войны, а партизанское движение - фактически бандитскими формированиями.
Ирина Великанова, гендиректор Государственного центрального музея современной истории России:
Мы знаем, что отношение белорусов к Великой Отечественной войне такое же трепетное и святое, как у россиян, потому что нас связывает общая история и, естественно, те музеи, которые занимаются популяризацией исторического наследия, просто обязаны быть вместе, отстаивать историческую правду, создавать совместные исторические проекты.
Экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности"
И сегодня же в музее ВОВ открылась экспозиция "Нюрнбергский набат. Без срока давности". Здесь собраны подлинные предметы участников судебного процесса по делу нацистских военных преступников. Выставка будет работать до 7 ноября.
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