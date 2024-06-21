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Семинар "Справедливая история" прошел в Белорусском государственном педагогическом университете

Семинар "Справедливая история" принимал Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. Его участниками стали в первую очередь школьные учителя истории.

Одна из тем мероприятия - "События Великой Отечественной войны в контексте исторической политики", ее поддержали депутаты Минского городского совета, а также парламентарии. Сейчас у белорусского общества формируется своеобразный иммунитет против попыток со стороны Запада исказить исторические события. И наша задача - отстаивать свои национальные позиции еще сильнее.

Сегодня на историческом факультете БГПУ обучаются более 320 студентов. Само же высшее учебное заведение этой осенью отметит 110-летие.

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