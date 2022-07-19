Съемки биографической драмы "Казбек" переносятся в Беларусь

Я когда увидел несколько современных, новых, реконструированных павильонов, техническое оснащение, особенно мне понравился ваш здесь реквизиторский цех и цех костюма, костюмерный цех. В будущем у нас будет очень много совместных проектов. Это будут документальны фильмы, художественные фильмы. Мы, документалисты, любим приезжать в Беларусь. Нам нравятся здесь люди, город, природа, все-все нравится. Мы чувствуем себя комфортно.

Баходыр Адылов, директор киноконцерна "Узбекфильм"