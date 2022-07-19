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Съемки биографической драмы "Казбек" переносятся в Беларусь
"Казбек" возвращается в белорусские леса: съемки биографической драмы о Герое Советского Союза - партизане-разведчике Мамадали Топвалдыеве, он же Толик Казбек. Они переносятся из Узбекистана на наши натурные площадки. Уже идет последняя подготовка к старту продакшена. Накануне совместную работу белорусских и узбекских кинематографистов презентовали на Национальной киностудии "Беларусьфильм". За свои подвиги в боях за освобождение Беларуси от фашистских захватчиков получил не одну награду. За его поимку немцы отдавали 50 тысяч рейхсмарок.
Я когда увидел несколько современных, новых, реконструированных павильонов, техническое оснащение, особенно мне понравился ваш здесь реквизиторский цех и цех костюма, костюмерный цех. В будущем у нас будет очень много совместных проектов. Это будут документальны фильмы, художественные фильмы. Мы, документалисты, любим приезжать в Беларусь. Нам нравятся здесь люди, город, природа, все-все нравится. Мы чувствуем себя комфортно.
Съемки экшн-боевика начались 8 мая в Фергане - на родине героя. К слову, это не единственный совместный проект кинематографистов. На 27-м кинофестивале "Лістапад" был подписан меморандум о реализации проекта "Узбечка". В разработке новый документальный фильм "Якуб Колас: книга ташкентского бытия".
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