Съемки семейной белорусско-российской комедии "Оливье" проходят в Минске

Белорусский и российский прокаты в скором времени ждет союзная премьера. Семейная комедия "Оливье" - новый коммерческий проект от "Беларусьфильма" и частного российского кинопрокатчика.За большой семейный стол посадили популярных российских актеров. Сценарные шутки - от создателей миллионных стендапов. Вся техническая начинка - традиционно от белорусской стороны. На первую "шинковку" предновогоднего блюдапопала и съемочная группа Агентства теленовостей.



Как прошла дегустация, расскажет Лидия Заблоцкая. В пятом павильоне "Беларусьфильма" - фешенебельная трешка с небутафорской мебелью. В настоящем бабушкином хрустале горстями оливье по традиционному рецепту и с белорусской колбасой. Символ, объединяющий каждый стол бывшего Советского Союза, стали "шинковать" здесь за 9 месяцев до Нового года.



В кадре31 декабря. Никто не пошел в баню по законам жанра. Родственники после долгой разлуки собираются сразу за семейным столом. Вместо посиделок, где закусывают молча,вечер упреков и разбор полетов. Типичную ссору постараются разрулить одновременно два режиссера. От белорусов - второй из режиссерской династии Игорь Четвериков, с российской стороны - сценарист "Нашей Раши" Андрей Никифоров.







Картина "Оливье" - совместный проект Беларуси и России

Для "абсолютной комедии" писали шутки авторы многомиллионных стендапов. Сценарий из России, но услышим и белорусское "дзеканне". При этом создатели взяли ориентир на комедии в стиле Рязанова и Данелии - будет над чем задуматься и погрустить.

Для него жеи популярные актеры. Народный Сергей Шакуров и заслуженная Ирина Пегова - им сидеть в кадре за семейным столом не впервой. Один из родственников - звезда сериалов "Каменская" и "Воронины" Станислав Дужников. Потоковые пробы в "семью" были и у белорусских актеров. В кадре обещают дебюты выпускников Академии искусств.

За кадром все возможности "Беларусьфильма" - от профессиональных камер и студийного света до работы цеха декораций и ресурса в десятки киношников. Минимальное привлечение сторонних организаций. 70 % финансирования благодаря победе на конкурсе Минкульта. Остальные 30 обеспечивают россияне.

Еще до битья тарелки решили: "Оливье" без остатка разойдется билетами в кино. Съемки заканчивают в начале марта, осенью планируют увидеть готовый фильм, а в декабре запустить его в широкий прокат. "Оливье" продали на интернет-площадки. Обещают показывать даже трансляцией в автобусах Бангладеш.