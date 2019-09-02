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Съемочная группа Агентства теленовостей на праздничной линейке в Поставском районе
Детское многоголосье сегодня звучит по всей стране. Съемочная группа Агентства теленовостей побывала на праздничной линейке в Поставском районе.
И сейчас на связи со студией наш корреспондент Марина Романовская (прямое включение).
Добрый день! Праздничные линейки проходят и в больших городах, и в маленьких населенных пунктах. В Дуниловичской школе Поставского района школьный звонок сегодня прозвучал для ста восьми учеников.
Особенно ответственный этот праздничный день для первоклассников. Первый раз школьный порог этой сельской школы перешагнули одиннадцать детей.
Напутствие первоклассникам прозвучали от учителей, родителей, а также учеников одиннадцатых классов. За этот учебный год им предстоит максимально поднажать в учебе, чтобы успешно сдать экзамены.
Для качественного обучения в небольшой школе есть все необходимое. Оборудованы классы, спортивный зал. Есть большой стадион, тренажерный зал. Сегодня школьникам подарили мультиборд для интерактивных занятий.
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