Съемочная группа "Беларусь 1" провела расследование того, что сейчас происходит в мозырском морге

"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение, 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют, потом тела куда-то увозят, рассказал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом".