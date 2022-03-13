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Съемочная группа "Беларусь 1" провела расследование того, что сейчас происходит в мозырском морге
Неудивительно, что существуют целые группы специалистов по развенчанию фейков. Горы трупов, танки и вооруженные чеченцы - Би-би-си на неделе выдал очередной шедевральный эксклюзив. Что не слово, то разоблачение! Открывают глаза миру на чудовищное за тысячи километров от них - у нас в Беларуси. Такую сенсацию не могли пропустить унывающие беглые из Варшавы. Итак, в городе Мозыре Гомельской области оказывается уже некуда хоронить павших российских военных, их просто складируют и готовятся… сжечь!
"Трупы свозят даже не в холодильник, а в обычное помещение, 5 на 5 квадратных метров, там их складируют некоторое время, они гниют, воняют, потом тела куда-то увозят, рассказал Би-би-си источник, который знаком с сотрудниками морга. Это делают сами солдаты, все охраняется, доступ имеет только заведующий отделом".
Вот только на деле оказалось, что нет не только трупов, но и должности заведующего! Съемочная группа "Беларусь 1" провела свое расследование, изучив каждый квадратный метр мозырского морга(видео).
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