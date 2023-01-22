Съемочной группе АТН удалось первыми из журналистов побывать на базе самого молодого спецподразделения страны "Рысь"

В конце прошлого года в Беларуси на базе внутренних войск появилось новое спецподразделение "Рысь". Как было заявлено в официальном релизе, основной задачей отряда станет борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведгруппами. Также в прессу попала информация, что все бойцы "Рыси" - это контрактники из знаменитой 32-ки.

По сути, больше никаких подробностей не было. Скептики даже заговорили, а не будут ли пересекаться функции старого СОБРа и новой "Рыси"? Съемочной группе Агентства теленовостей удалось первыми из журналистов побывать на базе самого молодого спецподразделения страны и узнать, как тренируются бойцы, что ими движет и самое главное - убедиться, что спецназа много не бывает.

Группа спецназовцев в лесу проводит разведку местности. Все как в жизни: маскировка 80 левел, боевое оружие, каждый шаг только по отмашке командира, соблюдена тактика передвижения, а если понадобится и стрельбы. Чем не опытные бойцы спецназа? А ведь так называть себя эти "ребята на опыте" стали только в конце прошлого года. Спецподразделение "Рысь" было создано на базе внутренних войск 12 декабря.

Слухи о создании во внутренних войсках еще одного спецподразделения ходили уже давно. Все слышали, про легендарный СОБР, но непростое время продиктовало необходимость появления еще одного отдельного отряда. Предложение по изменению в структуре внутренних войск и созданию нового формирования в составе знаменитой 32-ки, было внесено командующим внутренними войсками Николаем Карпенковым, поддержано главой ведомства и утверждено Президентом.

Решение о создании данного спецподразделения - отдельного отряда специального назначения "Рысь" - продиктовано самим временем. Мы прекрасно видим, какая оперативно-политическая обстановка, мы видим, что происходит, мы слышим лозунги и призывы наших доморощенных белорусских террористов, которые находятся за рубежом. Я скажу так, конечно же, такое время, что подразделений специального назначения в это время много быть не может. Да, есть подразделение специального назначения и "Альфа", и "ОСАМ", и СОБР, и "Алмаз", но видимо сейчас такое уникальное время, когда сформировано новое спецподразделение "Рысь". Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Беларуси

Презентация отряда специального назначения "Рысь" прошла в войсковой части 5529. Эти стены стали новым домом для молодого спецподразделения. Когда-то здесь базировался "конвой" внутренних войск, сейчас он переехал на Маяковского. А здесь стали обживаться бойцы "Рыси". Да, пока базу нельзя назвать идеальной, но, как говорят опытные офицеры, не стены главное для спецназа.

Стены - это второстепенное, самое главное - есть оружие и специальная техника, есть опыт, получается овладение специальной тактикой. Первое, что мы сделаем, это создадим здесь самый лучший спортивный зал рукопашного боя, площадку дополнительно отремонтируем. Спецназовцы готовятся в полевых условиях, не в тепличных условиях, не в стенах. Николай Карпенков, замминистра внутренних дел, командующий внутренними войсками МВД Беларуси

Обновленный учебный центр внутренних войск находится в Воловщине. Когда-то здесь были стрельбища для войск Минского гарнизона. После реконструкции он превратился в новейший хаб для тренировок спецназа. Огневые участки для стрельбы на любом расстоянии, площадка с лесом для отработки упражнений на натуре, но самое главное (это жемчужина учебного центра) - новый тактико-штурмовой комплекс. Тренируются здесь и бойцы "Рыси".

На 4 этажах этого комплекса (один из них под землей) разместилась уникальная площадка для тренировок спецназа. Первые два уровня предназначены для отработки с боевой стрельбой. Все стены прорезинены, любой рикошет исключен. 3 и 4 этаж спроектированы как жилой дом для погружения в случае необходимости в подобную локацию. Есть звук, стробоскопы, дым - все для приближения к реальной боевой обстановке. Но, пожалуй, самая крутая фишка комплекса - это его мобильные стены. Их при необходимости можно двигать, чтобы смоделировать нужный проект здания. Например, для тренировок по освобождению заложников в конкретном офисе.

Основными задачами нового спецподразделения "Рысь" стала борьба с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами. А еще оказание содействия пограничникам в районах, где такая помощь нужна. И, безусловно, охрана общественного порядка и обеспечение безопасности, в том числе спецоперации по задержанию опасных преступников. А быстрота и мобильность, самая современная экипировка и вооружение, высокий уровень профподготовки стали отличительными чертами отряда.

"Со многими товарищами проходил срочную военную службу, после чего прошли устройство на военную службу по контракту в отряд "Рысь". С ними же здесь мы развиваемся и совершенствуемся как физически, так и в плане боевой подготовки. Приобрели здесь много боевых товарищей, с которыми мы готовы выполнять служебно- боевые задачи, выдвинуться в любую точку страны и выполнить на оценку отлично", - рассказывает военнослужащий отдельного отряда специального назначения "Рысь" ВВ МВД Беларуси.

Как завил министр внутренних дел Беларуси, в случае попытки экстремистских формирований воздействовать на законную власть силовым путем, сотрудникам "Рыси" предстоит выполнять боевые задачи совместно с коллегами из "Алмаза", СОБРа и ОМОНа. Поэтому этим ребятам предстоит много тренировок, чтобы в день Х не ударить в грязь лицом перед своими братьями по оружию.

Сегодня спецподразделение "Рысь" - это несколько сотен человек: стрелки, снайперы, разведчики, саперы, кинологи. В скором времени здесь появятся и четырехлапые солдаты. Всего две роты бойцов плюс срочники-снабженцы. Причем 90 % бойцов "Рыси" - это обладатели крапового берета (элита внутренних войск). По словам командующего генерала Карпенкова, на этом они не остановятся. В будущем спецназовцы продолжат прокачивать свои скилы, а отряду предстоит пополнение.