Семья, достаток, здоровье и мир - белорусы определили главные ценности в жизни

Краткий пересказ от ИИ

Чем сегодня живут белорусы? Насколько комфортно себя чувствуют? И как изменилось содержимое их кошельков?

10 сентября в Минске презентовали результаты масштабного социсследования. По заказу Белорусского института стратегических исследований его провели ученые Института социологии НАН.

В большом проекте приняли участие более 2 тыс. респондентов из 99 населенных пунктов: жители городов и небольших поселков. Более половины из них - женщины. Свыше 50 % - экономически активное население, люди среднего возраста, которые работают, получают образование и создают семьи. Словом, социологии сопоставили мнение всей Беларуси.

Обратная связь важна, чтобы не стоять на месте, а двигаться дальше. Нужна ли корректировка нормативно-правовой базы и каких решений ждут белорусы? Как они оценивают свои доходы, возможности? Меняются ли их приоритеты и чем они гордятся? Ответы на эти и другие вопросы - в масштабном социологическом исследовании. Каждый из респондентов получил анкету с 50 вопросами.

Главные тренды - экономическое настроение, рациональное трудолюбие, финансовая рачительность

Экономическое настроение белорусов умеренно оптимистичное, мы готовы работать много, но при этом и зарабатывать, а также расти профессионально, можем позволить себе немало в покупках, но готовы и откладывать, причем в своих рублях.

Да, молодежь по-прежнему стремится в города, и важно в будущем дисбалансы город - село и даже область - столица сокращать. А вот формула жизненных ценностей белорусов - это прочная основа для развития: здоровье, семья, достаток, душевный комфорт, любовь и согласие.

Виталий Пунченко, замдиректора Белорусского института стратегических исследований: "Наши граждане очень любят свою страну, гордятся ее достижениями. Наши граждане хотели бы жить у себя в стране, нацелены на то, чтобы жить в своем населенном пункте, развивать его, благоустраивать. Есть определенные резервы в раскрепощении экономической инициативы, есть запрос на возможности, особенно со стороны молодежи, запрос на развитие человеческого потенциала, укрепление образовательного потенциала наших граждан, развитие их профессиональных качеств".

2 тыс. граждан республики - из столицы, больших и малых городов - делились тем, в каких условиях они живут, довольны ли работой и зарплатой, на что тратят деньги и остается ли отложить. Из этого складывается общая картина по стране.

Николай Мысливец, директор Института социологи НАН Беларуси: "В последние 5 лет белорусы наиболее осознанно стали понимать, насколько важным является мирное небо над головой. Это безусловная ценность сегодня. И наш опыт, и опыт соседних стран показывает, что думать о здоровье, об образовании, о семье можно только тогда, когда ты живешь мирной жизнью".

Главное достижение - мирная жизнь

Именно мирную жизнь более 85 % белорусов считают главным достижением. Далее идут продукты питания, чистота и благоустройство населенных пунктов, сохранение исторической памяти и социальная защищенность.

Причем, соцзащита сегодня не на первых строчках, это значит, что вопрос с новыми современными больницами, садами и школами сегодня стоит не остро, ведь за последние годы таких объектов в стране появилось немало. Но вопросы все же остаются.

Ирина Русак, начальник отдела Белорусского института стратегических исследований: "У людей совершенно нормально и объективно повышаются запросы. Они хотят более качественные дороги, более качественный транспорт, иметь возможность тратить заработанные деньги, потому что в стране отмечается рост доходов населения. И все это должно ложиться в основу экономической политики государства. После этого совершенно объективно, что программы, например, "Дороги Беларуси" либо в сфере туризма в первую очередь будут направлены на то, чтобы удовлетворять потребности белорусов. Как только повышается уровень жизни населения, пересматриваются социальные стандарты среды жизнедеятельности".

Большинство белорусов довольны своим материальным положением

Более 82 % белорусов довольны своим материальным положением. Это значит, что нет больших диспропорций и курс страны выбран верно. Программы, которые принимаются на Всебелорусском народном собрании по социально-экономичекому развитию, дают результат.

82 % белорусов довольны своим местом работы.

Государство большое внимание уделяет социальной защите работающих, создает новые места во всех регионах страны. Чего стоит инициатива "Один район - один проект", давшая новое дыхание глубинке. Люди готовы трудиться на совесть, а значит и производительность труда растет.

Алексей Авдонин, председатель правления Белорусского общества "Знание": "Население своими ответами в первую очередь говорит о том, что политика государства в экономической и финансовой сфере на протяжении пяти лет была выстроена правильно. В стране обеспечен рост заработной платы, доходов, рост количества новых рабочих мест и количества отечественных товаров, поступающих на внутренний рынок, отмечается увеличение экспорта. Все это свидетельствует в первую очередь о том, что население полностью поддерживает курс нашего развития".

Белорусы умеют считать деньги и планировать бюджет

В 2026 году белорусы могут себе позволить больше. При этом они отлично разбираются в ценах, знают, что и сколько стоит в магазинах. И это говорит о рациональном потреблении. Значит мы умеем считать деньги и планировать свой бюджет.

Поэтому нам хватает на продукты питания (утвердительно ответило превалирующее большинство респондентов - почти 94 %, пять лет назад это цифра была ниже 80 %) и даже на крупные покупки. Обувь и одежду, которая нравится, могут себе позволить более 80 % белорусов. В 2021 было на треть меньше. Да и тех, кто заверяет о готовности купить новую квартиру, стало втрое больше, чем пять лет назад.

"По статистике мы видим, что основной доход белорусов - это заработная плата, которую они получают на основном месте работы. Безусловно, когда население имеет такой доход, то основной аспект в первую очередь связан с инфляцией и возможностью накопить сбережения. Мы видим по социсследованиям, что наше население имеет возможность зарабатывать. Источник доходов стабильный, перспективы ясные, как результат - белорусы ориентируются на возможность долгосрочных приобретений и одновременно хранение своих сбережений на депозитах", - отметил Алексей Авдонин.

Белорусы выбирают здоровый образ жизни

Для большинства белорусов (почти 81 %) наиболее важным в жизни является здоровье. Это и образ жизни, и питание. На втором месте семья, хотя демографические установки пока сдержанные. Один-два ребенка - самый популярный ответ.

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра EcooM: "Я думаю, что это заявка на следующее большое исследование, которое может быть проведено БИСИ. Поставлена задача и Президентом, и правительством по этому вопросу. Нам надо выработать ответ той тенденции, которая распространяется сегодня. Например, сейчас законодательно в Нью-Йорке исключили понятие "мать" и "отец". Этой тенденции мы должны дать достойный ответ".

Белорусы любят свою страну и хотят жить в ней. Среди основных целей выезда за границу называют туризм, отдых и временную работу. Хорошо зарабатывать они могут дома, о чем свидетельствует первая часть социсследования.

Вторая будет посвящена общественно-политической жизни, а третья - резонансным для общества темам.