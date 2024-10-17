"Семья - это планы Божии" - какие методы борьбы с чайлдфри предлагают в церкви

Что в церкви говорят о движении чайлдфри, рассказал почетный настоятель прихода храма иконы Божией Матери "Нечаянная Радость" г. Новополоцка архиепископ Феодосий в "Актуальном интервью".

Он сразу отметил, что такое явление в обществе - нарушение заповедей.

Архиепископ Феодосий:

"Сотворив Адаму и Еву, первых людей, Господь сказал: идите, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею. То есть семья - это планы Божии, это то, что входит в планы бытия человека".

Почетный настоятель прихода сказал, что этому можно противостоять, проводя разъяснительные работы в обществе о сути происходящего, а происходит борьба за выживание. "И эта борьба включает в себя разные методы, формы для того, чтобы кого-то вывести из умственного, душевного, социального равновесия", - считает гость интервью.