Семья как главная ценность: познакомимся с многодетной мамой из Несвижа

Большие семьи - неимоверный труд для наших мам, который достоин самых высоких похвал. Государственную награду - орден Матери - вручают героиням, которые родили и достойно воспитывают как минимум 5 детей. 14 октября, в День матери, 239 жительниц всех областей страны и Минска получат свои заслуженные награды.

День матери

Флористическую сказку в старинном Несвиже когда-то создавала Наталья Губчик. До декретного отпуска она работала цветоводом. Сегодня ее профессиональная деятельность временно на паузе, уступив место особой миссии многодетной мамы. Вместо хрупких цветов она растит 5 сыновей.

Наталья Губчик, многодетная мама:

"Семья Губчик - это мои самые драгоценные люди. Мы стараемся научить детей, чтобы они уважали друг друга, помогали. "Один за всех и все за одного" - наш девиз".

Дмитрий и Наталья родились и выросли в Несвиже. Хрустальную свадьбу - 15-ю годовщину создания семьи - пара отпраздновала в октябре. Это время особых дат для всей страны, которые напоминают о фундаментальных ценностях: материнстве, отцовстве и родительской любви.

Стартовая пятерка - Женя, Леша, Рома, Максим и Миша. Папа Дмитрий - главный тренер семейной команды. Его родительский стиль - воспитание делами, а не словами. Видя, как трепетно и с любовью отец относится к маме, сыновья с детства усваивают, каким должен быть настоящий мужчина.

Дмитрий Губчик, многодетный отец:

"Наталья, несомненно, героиня, стараемся ей помогать, поддерживать".

Многодетных родителей в роду Дмитрия и Натальи не было. Они первыми носят такой почетный статус. Но то, что семья - важнейшая ценность, знают с детства. Дедушка Василий Антонович вспоминает: все поколения умели жить дружно. И эту теплую традицию передают по наследству.

Наталья Губчик удостоена ордена Матери. Вручат его 14 октября. Впереди у большой семьи - торжественная церемония в Минске и новые будни многодетного счастья.