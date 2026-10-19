Семья под защитой государства: в Беларуси продолжается Неделя родительской любви

Самые теплые и искренние слова в адрес близких и родных. В Беларуси продолжается Неделя родительской любви. Напомним, стартовала она со Дня матери и закончится Днем отца - 21 октября. Главная цель - укрепление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства. Немаловажной является и поддержка семей со стороны государства - от финансовой помощи до изменения трудовых условий. В 2026 году на систему государственных пособий выделено 4,1 млрд рублей, из них 2,3 млрд - на выплату пособий по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет. В целом выплатами охвачено более 320 тыс. детей.

Елена Комлик, консультант управления народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Хочется обратить внимание на нашу супермеру - "Семейный капитал", размер которого в 2026 году составляет 35 505 рублей. На его предоставление в текущем году в республиканском бюджете выделено 280 млн рублей. С 2015 года открыто практически 156 тыс. вкладов "Семейного капитала". Срок действия программы "Семейный капитал" в этом году продлен до конца 2029 года. В настоящее время принято уже почти 104 тыс. решений о досрочном распоряжении семейным капиталом. Основные траты распределяются так: 80 % средств уходит на решение жилищных вопросов, 11 % - на медицинские услуги и 9 % - на получение образования".

Материнский труд отмечается высокой государственной наградой - орденом Матери. Только в 2026 году его удостоены 514 женщин, воспитывающих пять и более детей. Всего с 1996 года орденом Матери награждены почти 15 тыс. женщин.