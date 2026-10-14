Семья Собалевских из Минского района стала самой медийной семьей года

Краткий пересказ от ИИ

Быть мамой, значит, быть самым верным другом своим детям. И как здорово, когда их много.

За несколько дней до официального старта Недели родительской любви в стране выбрали самую медийную семью года. Ей стала семья Собалевских из Минского района. У супругов Марины и Сергея четверо детей и даже целый вокальный ансамбль.

Всех детей в семье Собалевских как нот на нотном стане - 7. А вместе - Собалевские на "крепкую 10". Тот самый случай, когда символизм есть во всем. Когда и дом - полная чаша, и когда вечером за чашкой чая о планах на счастливое завтра. И обязательно вместе с песней!

Варвара Собалевская, дочь:

"Я считаю, самым главным, это когда тебя поддерживают. Когда ты приходишь домой, все сидят и у тебя спрашивают, как день прошел, что интересного было. Когда с первого дня, как ты появился, ты окружен любовью".

Три дочки и сын, а еще две собаки и кошка. Дома скучно точно не бывает. А если загрустил, добро пожаловать - в ансамбль "Sables Family". Этот коллектив не раз покорял сцену республики, и уж точно сердца тех, кто хоть немного знает эту семью.

Арсений Собалевский, сын:

"У нас как-то само собой завелось, что все дети поют с самого раннего детства. Поэтому родители решили, что создать вокальный ансамбль будет отличной идеей. Помимо ансамбля, больше всего выступаем мы с сестрой Соней. Она сейчас учится в музыкальном колледже имени Глинки и очень активно поет. Я, конечно, пою чуть меньше, потому что у меня сейчас период мутации голоса, но тоже стараюсь все успевать".

Арсений признался, что в будущем тоже хотел бы такую большую семью. Он объяснил, что в нем это уже заложено, так как он любит подобный "движ", а когда собирается много людей - это всегда очень весело.

И если все берут пример со старшей, то старшая взяла пример с младшеньких. Папа не скрывает слов гордости: это тот самый случай, когда отклониться от семейной традиции можно и даже нужно.

Сергей Собалевский, отец:

"Старшая дочка, с которой и начиналось творчество наших детей, выбрала для себя совершенно другой путь. Когда родились наши малыши, она попала в палату, в которой они лежали в кювезах, там с трубками всякими. И она почему-то так прониклась мыслью о том, что вот маленьким этим надо помогать, что она с пяти лет мечтала стать врачом. И она сделала все для того, чтобы мечта осуществилась. Сейчас она студентка третьего курса Белорусского государственного медицинского университета. Она - будущий педиатр-неонатолог. И, что самое интересное, она уже сейчас работает в областном роддоме в отделении специально с маленькими детками. А заведующая этого отделения - та самая неонатолог, которая больше месяца выхаживала наших младших".

Сергей и Марина буквально вчера вернулись из Полоцка, где приняли не только активное участие в разговоре о важном, но и предложили свои инициативы. Пушистые хвостики Барни и Персей, конечно, очень скучали. Но решения семьи тоже всецело поддерживают.

Марина Собалевская, мама:

"Все-таки до сих пор существует определенный стереотип по отношению к многодетным семьям. И мы хотели своим примером показать, что многодетная семья может быть счастливой и успешной. Что в ней растут талантливые дети, а родители способны и строить карьеру, и заниматься воспитанием, и даже находить время на хобби - в нашем случае, например, еще и на домашних животных. Мы хотим, чтобы молодые люди смотрели на нас, на наших друзей и понимали: большая семья - это круто, классно и это настоящее счастье".

Счастье - это когда дома ждут родные.

Счастье - это когда кругом поддержка родных.

Счастье - это когда все дома!