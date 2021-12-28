Роман Головченко приехал в гости к большой семье Маргариты и Юрия Галиновских в Жодино

Верить в чудо и загадывать желания под Новый год - это то, что объединяет всех детей в эти предпраздничные дни. Попробовать их исполнить стараются участники благотворительной акции "Наши дети".

Сегодня гостей принимали в детском доме семейного типа Маргариты и Юрия Галиновских в Жодино. В гости к большой семье приехал премьер-министр Роман Головченко. Как и принято - с подарками: конфетами и компьютером. Здесь воспитываются семеро детей, живет дружная семья в двухэтажном доме, и праздникам, конечно, очень рады, готовятся заранее, дети учат стихи и пишут письма Деду Морозу. Их родители уверены, что детство должно быть именно таким - с верой в добро и сказку. И на государственном уровне в Беларуси делается все, чтобы детских домов у нас становилось меньше, и каждый ребенок нашел свою семью.