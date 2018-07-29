Семья без боли - общество без агрессии

В Беларуси начались общественные обсуждения концепта законопроекта о противодействии домашнему насилию. По мнению специалистов, нововведения помогут определить основные понятия в сфере бытового насилия и степень ответственности за них. В документе также предложены меры профилактики и пресечения насилия не только в кругу семьи, но и со стороны бывших супругов или пар, которые без заключения брака когда-либо вместе вели домашнее хозяйство.