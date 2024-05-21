Семью года Минской области выбрали в Слуцке

В Минской области выбрали семью года. На региональный этап республиканского конкурса вышли 7 команд. Через свою жизненную историю и творческие ценности, с аудиовизуальными акцентами и интерактивом лауреаты представляли свои визитные карточки.

Среди конкурсантов в основном многодетные родители, которые бережно хранят свою историю и дорожат фамильными традициями, гордятся успехами и достижениями своих детей.