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Семью года Минской области выбрали в Слуцке

В Минской области выбрали семью года. На региональный этап республиканского конкурса вышли 7 команд. Через свою жизненную историю и творческие ценности, с аудиовизуальными акцентами и интерактивом лауреаты представляли свои визитные карточки.

Среди конкурсантов в основном многодетные родители, которые бережно хранят свою историю и дорожат фамильными традициями, гордятся успехами и достижениями своих детей.

Кто в этом году удостоен почетного статуса "Семья года"? За интригой следила Александра Гойтан.

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