Семья Ильи Карозы из Латвии получила белорусское гражданство

Вот вы знаете, у вас Европа в лучшем понятии этого слова. У вас поликлиники шикарные, красиво все. Просто знаете, человек привыкает к хорошему очень быстро, поэтому это уже не замечается. А мы приехали и все это увидели.

Надежда Бухарова, руководитель Рижской детской академии радио и телевидения