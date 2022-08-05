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Семья Ильи Карозы из Латвии получила белорусское гражданство
Семья Ильи Карозы из Латвии, взявшего интервью у нашего Президента на открытии "Славянского базара", получила белорусское гражданство. Они были вынуждены в спешном порядке покинуть свой дом. В Латвии интервью подростков использовали в политических целях. Глава МИД потребовал ликвидировать неблагонадежную академию и натравил на семью проверку. Стоял вопрос изъятия детей. Сейчас все в безопасности. В ближайшее время получат белорусские паспорта.
Вот вы знаете, у вас Европа в лучшем понятии этого слова. У вас поликлиники шикарные, красиво все. Просто знаете, человек привыкает к хорошему очень быстро, поэтому это уже не замечается. А мы приехали и все это увидели.
По поручению главы государства делается все, чтобы принять в нашу семью самых порядочных и добрых людей, которые хотят жить и работать по-белорусски. В профильную комиссию при Президенте уже поступило около 400 новых заявлений. И их количество продолжает стремительно расти.
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