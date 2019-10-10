Семья Ивашко представит Минскую область на конкурсе "Семья года"

В эту субботу станут известны победители республиканского конкурса "Семья года". Участие в нем примут семь пар - финалисты областных конкурсов.Минскую область представит семья Ивашко из города Несвижа. Дмитрий и Анастасия вместе уже более 10 лет, воспитывают пять дочерей. В родном городе основали клуб многодетных родителей и своим примером показывают, какой должна быть дружная и крепкая семья. Наталья Кузьмицкая посетила конкурсантов.



Последнее время вот так собраться за одним столом, спокойно посидеть и побеседовать у семьи Ивашко получается нечасто. Уже несколько недель у них довольно напряженный график: интервью, съемки и ежедневные репетиции - они готовятся представить Минскую область на республиканском конкурсе "Семья года".







Каждый ребенок в этой семье - долгожданная радость. И у своих принцесс, иначе не скажешь, родители стремятся развивать и поддерживать все таланты. Старшая Милана занимается рисованием и посещает театральную студию, Ульяна пишет стихотворения и играет на пианино, Диана ходит в танцевальный кружок. Младшие Полина и Арина пока дома - маленькие мамины помощницы.



Они стремятся проводить вместе любой свободный час. И вокруг себя объединили многодетные семьи Несвижа: организуют соревнования, пикники, туристические поездки. Поэтому неслучайно, что именно этой дружной и активной семье выпала ответственная миссия - продемонстрировать свои способности и таланты, а через них и главные семейные традиции Минской области.