Семья из Газы о прибытии в Беларусь: Большое спасибо Президенту Беларуси и всем, кто принимал участие в нашей эвакуации

Семья Махди из четырех человек, которая была эвакуирована из сектора Газа и сегодня в числе другихприземлиласьв столичном аэропорту, поделилась с журналистами эмоциями после спасения, пишет БЕЛТА.



"Испытываем огромную радость, но есть и боль, горесть. Ведь там остались коллеги, друзья. Большое спасибо Президенту Беларуси и всем, кто принимал участие в нашей эвакуации. Мы благодарны за ту помощь, которую нам оказали", - сказали они.



В аэропорту их встречал Фариз Махди. Мужчина приехал сюда за несколько часов до прибытия рейса. Он рассказал журналистам, что временно разместит своих родителей и двух братьев в квартире в Новополоцке.



"Пока расположимся там, а дальше будет видно. Думаю, что государство нас не оставит", - рассказал он журналистам.