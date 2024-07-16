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Семья из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили
Супружеская пара из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили, пишет БЕЛТА.
В милицию обратился 59-летний мужчина и его 54-летняя супруга, которые стали жертвами аферистов. Супруги искали способ приобрести автомобиль и наткнулись в Instagram на аккаунт, который якобы специализируется на доставке авто из зарубежья. Они списались с хозяином аккаунта, который и предложил им помощь в покупке автомобиля. В мессенджере они стали договариваться об авто, его покупке и доставке в Беларусь. Покупатели определились с выбором. Обсудив все нюансы и открыв счет в банке, они перевели на него почти 90 тыс. рублей в эквиваленте. Лжепродавец стал дальше предлагать автомобили с хорошей скидкой, что заинтересовало семью. Так гомельчане перевели еще 150 тыс. рублей в эквиваленте за два автомобиля.
По итогу, злоумышленник, получивший деньги, перестал выходить на связь. Покупатели потеряли почти 240 тыс. рублей и остались без трех заказанных автомобилей.
По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
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