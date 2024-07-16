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Семья из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили

Семья из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили

Супружеская пара из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили, пишет БЕЛТА.

В милицию обратился 59-летний мужчина и его 54-летняя супруга, которые стали жертвами аферистов. Супруги искали способ приобрести автомобиль и наткнулись в Instagram на аккаунт, который якобы специализируется на доставке авто из зарубежья. Они списались с хозяином аккаунта, который и предложил им помощь в покупке автомобиля. В мессенджере они стали договариваться об авто, его покупке и доставке в Беларусь. Покупатели определились с выбором. Обсудив все нюансы и открыв счет в банке, они перевели на него почти 90 тыс. рублей в эквиваленте. Лжепродавец стал дальше предлагать автомобили с хорошей скидкой, что заинтересовало семью. Так гомельчане перевели еще 150 тыс. рублей в эквиваленте за два автомобиля.

По итогу, злоумышленник, получивший деньги, перестал выходить на связь. Покупатели потеряли почти 240 тыс. рублей и остались без трех заказанных автомобилей.

По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

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