Семья из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили

Супружеская пара из Гомеля перевела мошеннику почти 240 тыс. рублей за несуществующие автомобили, пишет БЕЛТА.



В милицию обратился 59-летний мужчина и его 54-летняя супруга, которые стали жертвами аферистов. Супруги искали способ приобрести автомобиль и наткнулись в Instagram на аккаунт, который якобы специализируется на доставке авто из зарубежья. Они списались с хозяином аккаунта, который и предложил им помощь в покупке автомобиля. В мессенджере они стали договариваться об авто, его покупке и доставке в Беларусь. Покупатели определились с выбором. Обсудив все нюансы и открыв счет в банке, они перевели на него почти 90 тыс. рублей в эквиваленте. Лжепродавец стал дальше предлагать автомобили с хорошей скидкой, что заинтересовало семью. Так гомельчане перевели еще 150 тыс. рублей в эквиваленте за два автомобиля.



По итогу, злоумышленник, получивший деньги, перестал выходить на связь. Покупатели потеряли почти 240 тыс. рублей и остались без трех заказанных автомобилей.



По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.