Семья из Литвы нашла свой второй дом в деревне под Минском

Семья Буруновых оставила столицу Литвы и переехала в небольшую деревню под Минском. Лилия вместе с супругом сначала решили ознакомиться с нашей страной по безвизу. И после 40 лет проживания в Вильнюсе сразу же определили для себя: именно у нас хотят остаться, работать и воспитывать детей.

Семейные ценности - это то, на чем Европа давно поставила крест. А таких перспектив для своих детей (а их в семье 4) родители не хотели. Пугало в родной стране отношение к пропаганде ЛГБТ, нестабильность и высокие цены. Те, кто уже посетил Беларусь, понимают, насколько велика разница между тем, что они видят своими глазами и тем, что рисуют на Западе. И сегодня в знак внимания в гости к семье приехали представители Белорусского союза женщин, конечно, с подарками.

Вопрос семьи в данном случае решился так, как должен был решиться для того, чтобы семьи, которые к нам приезжают, чувствовали себя защищенными и необходимыми нашей стране. Я бы очень хотела, чтобы вся прогрессивная Европа увидела и ощутила прелесть жизни на территории Беларуси. Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин