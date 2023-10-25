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Семья из Литвы нашла свой второй дом в деревне под Минском
Семья Буруновых оставила столицу Литвы и переехала в небольшую деревню под Минском. Лилия вместе с супругом сначала решили ознакомиться с нашей страной по безвизу. И после 40 лет проживания в Вильнюсе сразу же определили для себя: именно у нас хотят остаться, работать и воспитывать детей.
Семейные ценности - это то, на чем Европа давно поставила крест. А таких перспектив для своих детей (а их в семье 4) родители не хотели. Пугало в родной стране отношение к пропаганде ЛГБТ, нестабильность и высокие цены. Те, кто уже посетил Беларусь, понимают, насколько велика разница между тем, что они видят своими глазами и тем, что рисуют на Западе. И сегодня в знак внимания в гости к семье приехали представители Белорусского союза женщин, конечно, с подарками.
Вопрос семьи в данном случае решился так, как должен был решиться для того, чтобы семьи, которые к нам приезжают, чувствовали себя защищенными и необходимыми нашей стране. Я бы очень хотела, чтобы вся прогрессивная Европа увидела и ощутила прелесть жизни на территории Беларуси.
Благодаря безвизу Беларусь для себя открыли уже почти 745 тыс. иностранцев. Из них больше всего граждан Литвы. Едут к нам за качественным и доступным медобслуживанием, на отдых и в гости к родственникам. Только в 2023 году воспользовались возможностью приехать в нашу страну без визы около 360 тыс. жителей соседних стран ЕС.