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Семья Королевых в проекте "Родные люди" сегодня в 21:50 на "Беларусь 1"

Наша съемочная группа несколько дней провела с семьей Королевых, где воспитывается шестеро детей, и убедилась - миром правит любовь и правильное воспитание. Даниил, Ксения, Ирина, Леша и двое Константинов - о том, как живется в большой и дружной семье. Серию самого уютного проекта Агентства теленовостей и Белорусской ассоциации многодетных родителей смотрите сегодня сразу после "Панорамы".

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