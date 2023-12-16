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Семья Куликовых второй год подряд удивляет гурманов крафтовой сырной продукцией

Чем удивить семью и гостей на праздничном столе? У белорусских фермеров и гастроэнтузиастов свой ответ. В нашей стране уже более сотни только крафтовых сыроваров. Так, в Солигорском районе уже второй год работает личное подсобное хозяйство "Избушка". Дмитрий и Вероника Куликовы переехали из шахтерской столицы и открыли агробизнес в деревне. Коровы и козы у них особой породы.

В ассортименте уже почти полтора десятка видов сыров, в том числе и выдержанных. Часть крафтовой продукции созревает в погребе при определенном микроклимате и температуре.

Многих производителей сельхозпродукции, фермеров, ремесленников объединяет фермерский рынок "Валерьяново". Напомним, он открылся три года назад по инициативе главы государства. Это удобная площадка для покупателей и самой торговли, которая находится недалеко от столицы в направлении Логойска.

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