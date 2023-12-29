Семья офицера из Солигорска будет встречать Новый год в собственной квартире

Настоящее новогоднее чудо в семье милиционера из Солигорска. Алексей Болочков, оперуполномоченный уголовного розыска, один воспитывает двоих детей. Но своего жилья у мужчины нет. Руководство не осталось в стороне от острой жилищной проблемы в семье милиционера.