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Семья офицера из Солигорска будет встречать Новый год в собственной квартире

Настоящее новогоднее чудо в семье милиционера из Солигорска. Алексей Болочков, оперуполномоченный уголовного розыска, один воспитывает двоих детей. Но своего жилья у мужчины нет. Руководство не осталось в стороне от острой жилищной проблемы в семье милиционера.

Министр внутренних дел принял активное участие в разрешении ситуации, доложил об этом Главе государства. И уже местные власти нашли возможности и данный вопрос решили.

Новый год семья офицера будет встречать в собственной квартире.

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