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Семья Ромашко - герои новой серии проекта "Родные люди"

Сегодня вечером выйдет следующая серия проекта Агентства теленовостей "Родные люди". На этой неделе героем стала семья Ромашко. Мама с папой воспитывают 8 детей! Нашей съемочной группе удалось заснять поход выходного дня. Впрочем, не будем раскрывать все секреты. Уже сегодня Ромашки расскажут о себе сами.

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