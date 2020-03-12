Семья Ромашко - герои новой серии проекта "Родные люди"

Сегодня вечером выйдет следующая серия проекта Агентства теленовостей "Родные люди". На этой неделе героем стала семья Ромашко. Мама с папой воспитывают 8 детей! Нашей съемочной группе удалось заснять поход выходного дня. Впрочем, не будем раскрывать все секреты. Уже сегодня Ромашки расскажут о себе сами.



