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Семья Ромашко в проекте "Родные люди"
Эту неделю съемочная группа АТН провела в компании семьи Ромашко. Мама, папа и восьмеро детей, жизнь которых действительно уникальна.
Даже не из-за статуса "многодетных". Их будни начинаются с медитаций, а каникулы они проводят не на солнечных курортах, а в палатках. Высоко в горах. По субботам - подъем в 6 утра.
Всей компанией они ищут новые живописные маршруты по Беларуси. Кстати, нашему корреспонденту удалось снять один из таких походов в снежный день. Которых было так немного в этом году.
Уже на этой неделе - зимний лес, откровенные интервью и секреты многодетных родителей - в проекте "Родные люди".
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