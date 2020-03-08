Семья Ромашко в проекте "Родные люди"

Эту неделю съемочная группа АТН провела в компании семьи Ромашко. Мама, папа и восьмеро детей, жизнь которых действительно уникальна.



Даже не из-за статуса "многодетных". Их будни начинаются с медитаций, а каникулы они проводят не на солнечных курортах, а в палатках. Высоко в горах. По субботам - подъем в 6 утра.



Всей компанией они ищут новые живописные маршруты по Беларуси. Кстати, нашему корреспонденту удалось снять один из таких походов в снежный день. Которых было так немного в этом году.



Уже на этой неделе - зимний лес, откровенные интервью и секреты многодетных родителей - в проекте "Родные люди".



