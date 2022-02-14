Семья в Буда-Кошелевском районе выходила аиста, теперь еле уживается с характерной птицей

Необычный питомец три года живет у семьи из Буда-Кошелевского района. Владимир и Татьяна Поздняковы приютили аистенка, когда ураган сломал дерево с буслянкой возле дома. У птицы было повреждено крыло, летать она не может. Аист Даша летом играет во дворе с кошкой, а зимой с важным видом расхаживает по дому. К людям относится с опаской, лишь в хозяине души не чает.