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Семья в Буда-Кошелевском районе выходила аиста, теперь еле уживается с характерной птицей
Необычный питомец три года живет у семьи из Буда-Кошелевского района. Владимир и Татьяна Поздняковы приютили аистенка, когда ураган сломал дерево с буслянкой возле дома. У птицы было повреждено крыло, летать она не может. Аист Даша летом играет во дворе с кошкой, а зимой с важным видом расхаживает по дому. К людям относится с опаской, лишь в хозяине души не чает.
С возрастом Даша становится все более непредсказуемой: клюется, ведет себя агрессивно. Поздняковы жалуются, что не могут даже внуков в гости позвать - боятся. Отвезти в лес нельзя - птица к жизни в дикой природе не приспособлена. Семья надеется найти для аиста зоопарк или питомник.
Экологи напоминают, что при обнаружении раненного зверя или птицы лучше обратиться в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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