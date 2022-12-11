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Семья военного получила арендную квартиру и поделилась впечатлениями
Молодая семья военного из Минска, чтобы заселиться в свою квартиру, стояла на очереди всего полгода. Сейчас они заехали в арендное жилье, но в перспективе и собственные апартаменты.
Еще один большой бонус - это экономия семейного бюджета. Как признаются сами новоселы, теперь им не нужно платить баснословные суммы, чтобы жить в отдельной квартире. А с таким раскладом не только отдыхать после работы, но и служить в удовольствие (подробности в видео).
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