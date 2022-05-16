Дружные, искренние, талантливые - "Семью года - 2022" выбрали в Минской области. Победителем стала династия Станкевичей из Дзержинского района. Многодетные родители Инга и Александр живут в деревне. В свои 32 года успели построить дом, воспитывают 2 сыновей и дочь. Сюжеты из жизни они творчески воссоздали на сцене. Впрочем самопрезентацию подготовила каждая из семи команд. На праздник в борисовский Дворец культуры они приехали из Несвижского, Пуховичского, Смолевичского и Воложинского районов. Образцовые семьи также были из Борисовского, Любанского и Дзержинского.

На знакомство с каждой семьей всего 15 минут. Команды презентовали вокальные и театрализованные номера, делали экскурс по малой родине и делились полезными инициативами. На конкурс также привезли "фамильное наследие": в холле Дворца культуры работала выставка "История семьи - история страны".

Победители регионального этапа представят Минскую область на республиканском конкурсе "Семья года". Финал приурочат ко Дню матери.