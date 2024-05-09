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Сенатор Дмитрий Басков и хоккеисты команды Президента Беларуси возложили цветы к монументу Победы

Благодарность героям Великой Отечественной стала частью белорусского генетического кода.

Наш долг не только чтить павших, заботиться о ветеранах и детях войны, но и сохранять священную память о подвиге народа, передавая ее будущим поколениям. Сенатор Дмитрий Басков, а также хоккеисты команды Президента Беларуси с семьями по доброй традиции утром возложили цветы к монументу Победы.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Благодарим наших ветеранов, тружеников тыла, чествуем детей войны, которые нашли в себе силы не только пережить это тяжелое время, но и отстроить заново нашу страну. Они показали силу духа белорусского народа. Конечно же, война унесла и сломала миллионы человеческих судеб. Наша задача - сохранить в памяти это, чтобы жертвы того поколения людей не оказались напрасными.

9 Мая на площади Победы всегда особенная атмосфера. Это то самое место, где не нужно лишних слов.

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