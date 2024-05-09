Сенатор Дмитрий Басков и хоккеисты команды Президента Беларуси возложили цветы к монументу Победы

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Благодарим наших ветеранов, тружеников тыла, чествуем детей войны, которые нашли в себе силы не только пережить это тяжелое время, но и отстроить заново нашу страну. Они показали силу духа белорусского народа. Конечно же, война унесла и сломала миллионы человеческих судеб. Наша задача - сохранить в памяти это, чтобы жертвы того поколения людей не оказались напрасными.