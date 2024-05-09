3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сенатор Дмитрий Басков и хоккеисты команды Президента Беларуси возложили цветы к монументу Победы
Благодарность героям Великой Отечественной стала частью белорусского генетического кода.
Наш долг не только чтить павших, заботиться о ветеранах и детях войны, но и сохранять священную память о подвиге народа, передавая ее будущим поколениям. Сенатор Дмитрий Басков, а также хоккеисты команды Президента Беларуси с семьями по доброй традиции утром возложили цветы к монументу Победы.
Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: Благодарим наших ветеранов, тружеников тыла, чествуем детей войны, которые нашли в себе силы не только пережить это тяжелое время, но и отстроить заново нашу страну. Они показали силу духа белорусского народа. Конечно же, война унесла и сломала миллионы человеческих судеб. Наша задача - сохранить в памяти это, чтобы жертвы того поколения людей не оказались напрасными.
9 Мая на площади Победы всегда особенная атмосфера. Это то самое место, где не нужно лишних слов.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Контроль качества" расскажет, как сегодня развивается БНБК
В отношении водителя, совершившего смертельное ДТП в Витебской области, возбуждено уголовное дело
Кто представит Беларусь на международном конкурсе авторской песни "Наше поколение"
В рамках акции "Марафон единства" Пинск получил в подарок новый мурал от БРСМ
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов