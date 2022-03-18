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Сенатор Михаил Русый встретился с педколлективом и школьниками в агрогородке Буйничи
Качественное образование - приоритет программы развития страны. Это касается и создания на базе школ (в том числе на селе) многофункциональных центров, где школьники будут не только учиться, но и раскрывать творческие способности, проявлять себя в спорте. Яркий пример - средняя школа в агрогородке Буйничи. Тут обучаются около полутысячи ребят. Зал борьбы, компьютерные классы. Вскоре тут появятся современные мастерские для трудового обучения.
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Те, кто возил в Могилев своих детишек и видел, что здесь база учебная, пищеблок прекрасный, спортивный зал, прекрасные преподаватели, они привели сюда своих детишек. И те получают полноценные знания. Лучше, может, даже, чем они бы получили в городской школе.Году исторической памяти, ее сохранению была посвящена встреча члена Совета Республики Михаила Русого с педколлективом и школьниками. Приоритет определен новой Конституцией, принятой на референдуме. Первые экземпляры Основного закона торжественно вручены старшеклассникам.
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