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Сенатор от ДНР рассказал, в каких белорусских технологиях заинтересована республика
Чем белорусы могут помочь в восстановлении ДНР, в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей рассказал сенатор Совета Федерации Федерального собрания России от ДНР Александр Волошин.
"Белорусы могут помочь ДНР абсолютно во всем", - заявил он. "Без лишней скромности и лести, какую отрасль ни возьми - она у вас на высоком уровне, - похвалил сенатор. - Мы приглашаем строителей из Беларуси, и нам интересны ваши технологии по малоэтажному строительству, нам интересны ваши технологии по очистке воды, по КНС, по инженерным сооружениям. Все перечислять не буду, но очень большое поле для работы".
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