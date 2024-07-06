Сенатор от ДНР рассказал, в каких белорусских технологиях заинтересована республика

"Белорусы могут помочь ДНР абсолютно во всем", - заявил он. "Без лишней скромности и лести, какую отрасль ни возьми - она у вас на высоком уровне, - похвалил сенатор. - Мы приглашаем строителей из Беларуси, и нам интересны ваши технологии по малоэтажному строительству, нам интересны ваши технологии по очистке воды, по КНС, по инженерным сооружениям. Все перечислять не буду, но очень большое поле для работы".