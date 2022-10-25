Сенатор: Постановление о новой системе регулирования цен станет гарантом продуктовой безопасности Беларуси

Постановление о новой системе регулированияцен станет гарантом продуктовой безопасности страны. Таким мнением поделилась сенатор Совета Республики Марина Ильина во время мониторинга в одном из гипермаркетов столицы. Пока же для всех звеньев торговой цепочки отведено время, чтобы привести стоимость товаров на полках в соответствие с новым документом. Дедлайн - уже завтра. После этого, как отметила сенатор, белорусский покупатель сможет ощутить снижение цен.



Марина Ильина, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Этот документ сделан для того, чтобы обычный покупатель, придя в магазин, знал, что и сегодня, и завтра молоко, которое он привык покупать, будет по одной и той же цене. Это практически продовольственная безопасность нашей страны и спокойствие граждан. Когда мы будем регулировать цены на произведенные продукты в РБ для нашего пользования, для наших белорусов, и практически мы можем сегодня продавать на мировую арену по любой цене. По новому постановлению правительства повысить отпускные цены производители смогут только в одном случае: после согласования госорганов и областных исполкомов. Для импортеров же установлена предельная надбавка.



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