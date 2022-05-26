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Сенатор Сергей Анюховский провел личный прием жителей Орши
Качество капремонта оказалось на первом месте среди проблем, с которыми на личный прием обратились жители Орши. Выслушал их сенатор Сергей Анюховский. Так, жильцы дома по проспекту Текстильщиков после работы строителей не могут попасть в подвальные помещения - трубы обновленной теплотрассы проходят слишком близко от дверей. С апреля там не было и света. Но за день до обращения на прием его подключили. Без электричества не первый год и частная застройка по улице Горецкой.
Алла Михалькович, жительница г. Орши: "Столько лет мы не можем добиться результата, а, придя сегодня в исполком, нас выслушали, поставили на контроль наш вопрос. Сказали, что в ближайшее время - в течение месяца - будет решен. Будем надеяться, что положительно".
Как минимум 30 % можно было бы снять, и люди не приходили бы, просто владея информацией достоверной. Но если ведется капремонт, рассказали, что входит, что будет сделано, чтобы не было недопонимания.
Вопросы касались и медицинского обслуживания - оснащения оборудованием поликлиники № 1 Орши и больницы № 3 города Барани. По информации главврача Оршанской центральной поликлиники, по просьбе жителей сюда поступят новые рентген-аппараты.
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