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Сенатор Сергей Анюховский провел личный прием жителей Орши

Качество капремонта оказалось на первом месте среди проблем, с которыми на личный прием обратились жители Орши. Выслушал их сенатор Сергей Анюховский. Так, жильцы дома по проспекту Текстильщиков после работы строителей не могут попасть в подвальные помещения - трубы обновленной теплотрассы проходят слишком близко от дверей. С апреля там не было и света. Но за день до обращения на прием его подключили. Без электричества не первый год и частная застройка по улице Горецкой.

Алла Михалькович, жительница г. Орши: "Столько лет мы не можем добиться результата, а, придя сегодня в исполком, нас выслушали, поставили на контроль наш вопрос. Сказали, что в ближайшее время - в течение месяца - будет решен. Будем надеяться, что положительно".

Как минимум 30 % можно было бы снять, и люди не приходили бы, просто владея информацией достоверной. Но если ведется капремонт, рассказали, что входит, что будет сделано, чтобы не было недопонимания.
Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси

Вопросы касались и медицинского обслуживания - оснащения оборудованием поликлиники № 1 Орши и больницы № 3 города Барани. По информации главврача Оршанской центральной поликлиники, по просьбе жителей сюда поступят новые рентген-аппараты.

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