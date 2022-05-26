Сенатор Сергей Анюховский провел личный прием жителей Орши

Качество капремонта оказалось на первом месте среди проблем, с которыми на личный прием обратились жители Орши. Выслушал их сенатор Сергей Анюховский. Так, жильцы дома по проспекту Текстильщиков после работы строителей не могут попасть в подвальные помещения - трубы обновленной теплотрассы проходят слишком близко от дверей. С апреля там не было и света. Но за день до обращения на прием его подключили. Без электричества не первый год и частная застройка по улице Горецкой.