3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сенатор Сергей Рачков посетил Слуцкий сыродельный комбинат
Агропромышленный комплекс сегодня в центре внимания и в Слуцке. Местный сыродельный комбинат посетил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Сенатор познакомился с достижениями предприятия, в экспортном портфеле которого около двух десятков стран. На встрече с работниками комбината одной из ключевых тем стала пищевая безопасность. Как отметил парламентарий, Слуцкие переработчики в полном объеме обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, а также сахаром. Их продукция очень востребована. Затронули политические и экономические темы. Например, промышленную кооперацию в формате Союзного государства Беларуси и России.
Это предприятие очень активно работает на внешних рынках. В прошлом году они поставили продукции на 625 миллионов рублей, экспорт вырос на 34 %. Социальная сфера развивается. В целом люди довольны своей работой. В ходе встречи задавались разные вопросы об экономическом развитии нашей страны. В том числе и в рамках Союзного государства.
Сергей Рачков провел личный прием граждан в Слуцком райисполкоме. Всего сенатор рассмотрел около десятка вопросов. Их основная тематика - земельная и жилищно-коммунальная.
Президент
Все
Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента
Лукашенко попросил журналистов кое-что передать руководителям СМИ
"Уже достаточно" - Лукашенко высказался о собранных 1,5 млн подписей за его выдвижение на выборах
Лукашенко на встрече с инициативной группой: Честно мне напишите, что сказали люди
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Климовичской районной больнице произошло возгорание
Россиянке не хватило денег расплатиться в пункте выдачи заказов маркетплейса, и тогда родился план
Минчанка нашла коробку с 3 тыс. долларов и решила порадовать себя
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей