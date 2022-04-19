Сенатор Сергей Рачков посетил Слуцкий сыродельный комбинат

Это предприятие очень активно работает на внешних рынках. В прошлом году они поставили продукции на 625 миллионов рублей, экспорт вырос на 34 %. Социальная сфера развивается. В целом люди довольны своей работой. В ходе встречи задавались разные вопросы об экономическом развитии нашей страны. В том числе и в рамках Союзного государства.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси