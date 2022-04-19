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Сенатор Сергей Рачков посетил Слуцкий сыродельный комбинат

Агропромышленный комплекс сегодня в центре внимания и в Слуцке. Местный сыродельный комбинат посетил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Сенатор познакомился с достижениями предприятия, в экспортном портфеле которого около двух десятков стран. На встрече с работниками комбината одной из ключевых тем стала пищевая безопасность. Как отметил парламентарий, Слуцкие переработчики в полном объеме обеспечивают внутренний рынок мясо-молочной продукцией, а также сахаром. Их продукция очень востребована. Затронули политические и экономические темы. Например, промышленную кооперацию в формате Союзного государства Беларуси и России.

Это предприятие очень активно работает на внешних рынках. В прошлом году они поставили продукции на 625 миллионов рублей, экспорт вырос на 34 %. Социальная сфера развивается. В целом люди довольны своей работой. В ходе встречи задавались разные вопросы об экономическом развитии нашей страны. В том числе и в рамках Союзного государства.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Сергей Рачков провел личный прием граждан в Слуцком райисполкоме. Всего сенатор рассмотрел около десятка вопросов. Их основная тематика - земельная и жилищно-коммунальная.

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