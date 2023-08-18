Сенатор Сивец провел личный прием граждан. Какие вопросы волнуют белорусов?

18 апреля 2022 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по укреплению законности и правопорядка в очередной раз отметил, что белорусы должны научиться жить по закону, не по указанию пальца, куда идти и как идти, а именно по закону! В этой связи каждое обращение граждан с жалобами на действия органоввласти будет пристально рассмотрено совместно с органами прокуратуры. И в случае, если факты нарушения законных прав наших граждан подтвердятся, Совет Республики будет инициировать представление к уполномоченным государственным органам об устранении препятствий, восстановлению законности и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан.

Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси