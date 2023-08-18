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Сенатор Сивец провел личный прием граждан. Какие вопросы волнуют белорусов?

Личный прием граждан сегодня провел председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. Один из вопросов, который поступил, касался пенсионных выплат и размера самой ренты.

Проблема началась со справок по заработной плате, где определяется сумма моей пенсии. На данный момент, несмотря на письмо Старовойтова, несмотря на работу Кочановой, вопрос тормозится и до конца положительно не решается. В этом замешана вся структура социальной защиты, значит, это касалось всех жителей Республики Беларусь.
Оксана Лагунович, жительница г. Минска

А уроженка деревни Лахва Лунинецкого района Тамара Смолякова почти четверть века не может решить земельный спор.

Обращаюсь сюда с надеждой, что оформлю свой договор аренды по праву наследства. У меня он был, но его прервали незаконно.
Тамара Смолякова, жительница Лунинецкого района

Из десяти человек, которые обратились к сенатору, девять жалуются на неправомерные действия со стороны местных органов власти и сотрудников правоохранительных органов.

18 апреля 2022 года Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко на совещании по укреплению законности и правопорядка в очередной раз отметил, что белорусы должны научиться жить по закону, не по указанию пальца, куда идти и как идти, а именно по закону! В этой связи каждое обращение граждан с жалобами на действия органоввласти будет пристально рассмотрено совместно с органами прокуратуры. И в случае, если факты нарушения законных прав наших граждан подтвердятся, Совет Республики будет инициировать представление к уполномоченным государственным органам об устранении препятствий, восстановлению законности и привлечению к ответственности лиц, виновных в нарушении прав и свобод граждан.
Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

Личные приемы граждан - один из самых эффективных способов взаимодействия представителей власти и населения. В течение двух недель будут сделаны выводы и предприняты меры по защите интересов белорусов.

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