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Сенаторские стримы. Новая форма общения с гражданами

Новую форму общения с гражданами осваивают сенаторы. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Так, накануне вечером видеообщение с пользователями в режиме реального времени опробовал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Оставить вопрос сенатору можно было на его личной странице в "Фейсбук".

Первая беседа Анатолия Исаченко с пользователями была общеознакомительной. Следующие стримы, обещает сенатор, будут тематическими.

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