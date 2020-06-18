Сенаторские стримы. Новая форма общения с гражданами

Новую форму общения с гражданами осваивают сенаторы. От выездных приемов и телефонных линий они переходят к стримам. Так, накануне вечером видеообщение с пользователями в режиме реального времени опробовал заместитель председателя Совета Республики Анатолий Исаченко. Оставить вопрос сенатору можно было на его личной странице в "Фейсбук".



Первая беседа Анатолия Исаченко с пользователями была общеознакомительной. Следующие стримы, обещает сенатор, будут тематическими.



