Сенаторы и областные советы депутатов обсудили меры поддержки аграриев в Совете Республики

Подставить плечо аграриям и решить проблемы на местах. В продолжение селекторного совещания у Президента в Совете Республики состоялась рабочая видеоконференция с сенаторами и председателями областных советов депутатов.

Особый акцент сделан на помощь пожилым гражданам и одиноким сельчанам в уборке приусадебных участков, заготовке кормов, а также на всестороннюю поддержку фермерских хозяйств.

Леонид Заяц, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Были поставлены задачи об оперативных принимаемых мерах по уборке зерновых культур. Немедля необходимо убрать весь выращенный урожай. Урожай созрел богатый. Не мешать, а принять участие непосредственно в вопросах организации уборки. И там, где возникают какие-то вопросы, необходимо информировать руководство районов в первую очередь о том, чтобы эти недостатки были, естественно, устранены. Также Наталья Ивановна Кочанова обратила внимание членов Совета Республики, сенаторов на трудовых мигрантов, которые работают на территории Республики Беларусь".

Отдельное внимание поручено уделить условиям проживания, быта и оплаты труда иностранных специалистов, занятых на предприятиях республики.

Вся необходимая информация доведена до сельских и районных советов депутатов, которые первыми видят нужды населения и должны быстро реагировать на каждый запрос.