Обеспечение социальных гарантий граждан. 24 ноября сенаторами одобрен законопроект о бюджете Фонда социальной защиты населения на 2027 год. Основной источник доходной части - обязательные страховые взносы, которые обеспечат более 92 % доходов. Свыше 80 % расходов фонда ориентировано на выплату пенсий. Планируется, что в среднем пенсии по возрасту в будущем году увеличат на 10 %. Предусмотрена также дальнейшая поддержка семей в связи с рождением и воспитанием детей, а также выплата пособий. Кроме этого, сенаторами одобрены изменения в Налоговый кодекс. Речь идет о точечной настройке налоговых правил, упрощении администрирования. Принят законопроект о республиканском бюджете на 2027 год.

Виктор Ананич, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Более 20 % средств всего бюджета будет направлено на поддержку здравоохранения, образования и других социальных сфер. Кроме того, средства бюджета будут направлены на поддержку семей с детьми, на капитал семейный, предусмотрены средства в размере 281 миллион. Кроме того, 10 млрд будет вложено на поддержку различных сфер экономики. Кроме того, бюджет предусматривает поддержку сельского хозяйства, обороноспособности страны".

Новации в законе о переписи: повышение качества статистических данных

На рассмотрении сенаторов закон "О переписи населения". Новации поспособствуют совершенствованию правовой основы организации и проведения переписи населения. Это необходимо для повышения качества официальной статистической информации.