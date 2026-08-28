Сенаторы Совета Республики разных созывов от Минской области встретились в Несвиже

Праздничный марафон белорусских законодателей продолжается. В 2026 году парламент отмечает 30-летний юбилей.

28 августа торжественное мероприятие прошло в Несвиже. Там встретились сенаторы Совета Республики разных созывов от Минской области. В центре обсуждения были благоустройство, инфраструктура и качество жизни населения.

Эта праздничная встреча не первая, подобные мероприятия, приуроченные к 30-летию Национального собрания, проходят по всей стране.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Пройден славный путь, и в этом году парламентарии Беларуси отмечают 30-летний юбилей с того момента, когда было принято решение о создании двухпалатного парламента - Национального собрания Республики Беларусь. За эти годы 395 представителей из разных регионов нашей страны были членами Совета Республики с учетом нынешнего созыва. Это лучшие представители каждой области и города Минска, внесшие весомый вклад в становление законодательного фундамента нашей страны на тот момент, когда страна только начинала развиваться как суверенное, независимое государство".

Светлана Герасимович, член Совета старейшин при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

"Я вижу старых друзей, вижу тех людей, с которыми вместе работала. Было сделано очень много. Основная работа - принятие законов. Но то, что законы принимают, советуясь с людьми разных категорий (и профессионалами, и гражданским обществом, и политиками, и исполнительной властью), очень радует. Принято много законов, которые двигают нашу страну вперед".

Встреча парламентариев - это не только праздничное событие на территории Несвижского замка, но и в первую очередь это выездное мероприятие председателя Совета Республики. Наталья Кочанова осмотрела социальную инфраструктуру.

В 1990-е годы территория Несвижского замка не была такой красивой, как сейчас. Сегодня это точка притяжения не только белорусов, на территории замка слышна и иностранная речь. Это говорит о том, что туристический потенциал страны растет.

28 августа председатель Совета Республики посетила социально-территориальные объекты в Несвиже, в том числе предприятия.