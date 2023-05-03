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Сенаторы, члены Президиума и депутаты возложили цветы к памятнику воинам и партизанам, освобождавшим от немецко-фашистских захватчиков Барановичи

Церемония возложения цветов к памятнику воинам и партизанам, освобождавшим от немецко-фашистских захватчиков город, прошла сегодня в Барановичах.

Сенаторы, члены Президиума и депутаты - участники республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого" - почтили память героически сражавшихся минутой молчания. Сражение за Барановичи стало одним из ярких событий в операции "Багратион". За проявленное мужество 6 воинов удостоились звания Героя Советского Союза.

Вечный огонь у памятника в Барановичах горит с 1964-го. Но память увековечена не только в камне, она живет в сердце каждого белоруса.

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