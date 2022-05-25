Сенаторы одобрили законопроект "О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии"

Бесперебойность энергоснабжения, сдерживание роста тарифов на электроэнергию и эффективная интеграция БелАЭС. Сенаторы на заседании восьмой сессии Совета Республики одобрили законопроект "О регулировании отношений в сфере использования возобновляемых источников энергии". Сегодня документ в двух чтениях принят депутатами Палаты представителей. Он направлен на поддержку реального сектора экономики и населения. Главной целью остается стабильность и надежность функционирования белорусской энергетической системы.