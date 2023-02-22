Сенаторы одобрили законопроект по вопросам уголовной ответственности

Сенаторы на десятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности", сообщает БелТА.

Законопроект направлен на повышение степени защищенности общественной и государственной безопасности от террористических и иных угроз, а также на усиление превентивной функции Уголовного кодекса Беларуси.

В целях предотвращения распространения информации, реабилитирующей терроризм, и недопущения признания практики и идеологии терроризма как правильных и заслуживающих поддержки моделей поведения устанавливается уголовная ответственность за пропаганду терроризма.

"Законопроект направлен на повышение степени защищенности общественной и государственной безопасности от террористических и иных угроз, а также на усиление превентивной функции Уголовного кодекса Республики Беларусь, - отметил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец. - По инициативе верхней палаты парламента законопроект дополнен положениями об установлении уголовной ответственности за пропаганду терроризма. Расширен перечень квалифицирующих признаков для акта международного терроризма и акта терроризма. Уточнено определение термина "угроза совершения акта терроризма". Введены новые квалифицирующие признаки совершения угрозы опасным использованием радиоактивных материалов".

Законопроект не противоречит Конституции Республики Беларусь, соответствует действующему законодательству и требованиям нормотворческой техники.